Модный «передоз»: Врач предупредила об опасных веществах в чае матча
Диетолог Марият Мухина в эфире НСН посоветовала не увлекаться продуктами из чая матча, но отметила, что одна чашка в день не приведет к неприятным последствиям.
В чае матча в 20-30 раз выше концентрация всех веществ, включая тяжелые металлы и даже радиоактивные вещества, заявила НСН диетолог Марият Мухина.
Ранее американские СМИ сообщили, что матча вызывает выпадение волос из-за содержания танинов, препятствующих усвоению железа. Регулярное употребление более одной чашки этого чая в день создает риск облысения, особенно у людей с существующим дефицитом железа. Социальные сети заполняют сообщения женщин, столкнувшихся с этой проблемой. Мухина объяснила, с чем это связано.
«Чай матча имеет полную массу чайного листа, чего нет в других чаях. В матча порошок из чайного листа полностью выпивается, масса растения не выкидывается, как в случае классической заварки. Там в 20-30 раз выше концентрация всех веществ - и полезных, и вредных. Они обволакивают слизистые, усложняют усвоение кальция и железа. Там могут быть и тяжелые металлы. Один из минусов заключается в том, что сейчас экология не такая благоприятная. Чайные кусты растут в тропиках, где получают осадки с Мирового океана. Все это осаждается на чайных листьях – все радиоактивные вещества, тяжелые металлы», - рассказала она.
Врач посоветовала не увлекаться продуктами из чая матча, но одна чашка в день не приведет к неприятным последствиям.
«У нас уже есть и мороженое из матча, и хлеб, и блины, и бургеры какие-то… Можно встретить и конфеты из матча, любую продукцию. Раньше традицией была одна чайная церемония в день, теперь этот чай повсюду. Матча пихают везде, получается огромный передоз. От одной чашки ничего не будет, но кто-то пьет пять раз в день, закусывая такими же конфетами», - заключила собеседница НСН.
Неправильное употребление популярных семян чиа могут спровоцировать острую непроходимость кишечника, заявила врач-диетолог Елена Соломатина, передает «Радиоточка НСН».
