Джефф Монсон захотел участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году

Экс-боец ММА, депутат курултая Башкортостана Джефф Монсон планирует в следующем году участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2026 году. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«В ближайшие три недели на моем сайте будет опубликована информация по поводу участия в выборах», - отметил бывший спортсмен.

По словам Монсона, во время работы в Госдуме у него появится больше возможностей, чтобы реализовать общественных проектов. Как отметил экс-боец, он открывает центры реабилитации и детские клубы, но хочет расширить такую деятельность и вести ее «в большем масштабе».

Ранее Джефф Монсон назвал Россию мощнейшей спортивной страной.

