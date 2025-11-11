СМИ: ЕС планирует обсудить вступление Украины в союз в декабре
Евросоюз в декабре планирует обсудить вступление Украины в сообщество. Об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующее письмо.
По данным СМИ, Брюссель готовит новый план по продвижению заявок на вступление в ЕС Украины и Молдавии. Эти страны начнут работать над практическими реформами, необходимыми для членства, не дожидаясь формального одобрения блока ЕС.
«Этот план достигнет кульминации 10 декабря… председательство Дании в Совете ЕС пригласило министров по европейским делам на новый неформальный саммит... чтобы обсудить расширение», - пишет издание.
Встреча состоится во Львове.
Ранее ЕС не смог согласовать предложение Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву, напоминает «Свободная пресса».
