СМИ: ЕС планирует обсудить вступление Украины в союз в декабре

Евросоюз в декабре планирует обсудить вступление Украины в сообщество. Об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующее письмо.

По данным СМИ, Брюссель готовит новый план по продвижению заявок на вступление в ЕС Украины и Молдавии. Эти страны начнут работать над практическими реформами, необходимыми для членства, не дожидаясь формального одобрения блока ЕС.

«Этот план достигнет кульминации 10 декабря… председательство Дании в Совете ЕС пригласило министров по европейским делам на новый неформальный саммит... чтобы обсудить расширение», - пишет издание.

Встреча состоится во Львове.

Ранее ЕС не смог согласовать предложение Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву, напоминает «Свободная пресса».

