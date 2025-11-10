Греф спрогнозировал спад выдачи ипотеки в России

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в целом по рынку спад ожидается примерно на уровне 10-15% год к году.

Также Греф добавил, что в Сбербанке немного сокращается портфель потребительских кредитов.

«Остальные растут, но очень небольшими темпами - везде однозначные цифры», - заключил он.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) заявили, что доля отказов по ипотеке в России впервые превысила 60%, пишут «Известия».

