Греф спрогнозировал спад выдачи ипотеки в России
Выдачи ипотеки в Сбербанке в 2025 году будут ниже прошлогодних показателей на 5-7%. Как пишет RT, об этом заявил глава финансовой организации Герман Греф.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в целом по рынку спад ожидается примерно на уровне 10-15% год к году.
Также Греф добавил, что в Сбербанке немного сокращается портфель потребительских кредитов.
«Остальные растут, но очень небольшими темпами - везде однозначные цифры», - заключил он.
Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) заявили, что доля отказов по ипотеке в России впервые превысила 60%, пишут «Известия».
