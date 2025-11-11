Песков: Запроса на телефонный разговор Путина и Трампа не было

Запроса на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не поступало. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин не получал поздравления от Трампа с Днем народного единства

«Нет, не было запросов на разговоры», - отметил представитель Кремля.

В конце октября пресс-секретарь сообщал, что телефонная беседа Путина и Трампа в ближайшее время не планируется. Предыдущий разговор российского и американского президентов состоялся 16 октября, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры