Песков: Запроса на телефонный разговор Путина и Трампа не было
11 ноября 202512:58
Запроса на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не поступало. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не было запросов на разговоры», - отметил представитель Кремля.
В конце октября пресс-секретарь сообщал, что телефонная беседа Путина и Трампа в ближайшее время не планируется. Предыдущий разговор российского и американского президентов состоялся 16 октября, напоминает «Свободная пресса».
