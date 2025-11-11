Песков: Запроса на телефонный разговор Путина и Трампа не было

В Красногорске при демонтаже комплекса Снежком бетонные плиты повредили автомобили В Москве впервые рассмотрят дело по статье о нарушении военного положения Сотрудники московского главка МЧС стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту Ученые нашли образцы пролетевшего вблизи Москвы в октябре метеорита В Москве начали монтировать каток на Красной площади Москва закрепилась в восприятии как одно из главных мест зимнего отдыха