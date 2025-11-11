ВС России освободили Новоуспеновское в Запорожской области
11 ноября 202512:32
Армия России установила контроль над селом Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили в ведомстве, село освободила группировка войск «Восток», силы которой продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ.
«Подразделения группировки... завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское», - подчеркнуло Минобороны.
Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Рыбное в Запорожской области.
