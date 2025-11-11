В Красногорске более 100 авто получили повреждения при обрушении колонны «Снежкома»

Как сообщили агентству в экстренных службах, колонна рухнула на проезжую часть. В результате ЧП были повреждены свыше ста автомобилей.

Кроме того, известно, что при обрушении пострадал один человек.

Ранее в центре Санкт-Петербурга обрушился нежилой аварийный дом, здание было расселено и законсервировано.

