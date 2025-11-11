В Красногорске более 100 авто получили повреждения при обрушении колонны «Снежкома»

Опорная колонна обрушилась при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске Московской области. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили агентству в экстренных службах, колонна рухнула на проезжую часть. В результате ЧП были повреждены свыше ста автомобилей.

Кроме того, известно, что при обрушении пострадал один человек.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:Московская ОбластьОбрушениеКрасногорск

