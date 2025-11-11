В Дагестане начали штрафовать за публикации о беспилотниках
Штрафы за публикации о беспилотниках начали применять в Дагестане. Об этом сообщили в администрации главы республики Сергея Меликова.
Ранее руководитель региона своим указом запретил публиковать в СМИ и Сети сведения о терактах, ударах дронов, местах дислокации сил Минобороны, важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео и сообщений о последствиях инцидентов.
Как отметили в администрации, правоохранители начали применять эти нормы на практике.
«Один из первых административных материалов собран на жителя Махачкалы, распространившего в сети интернет видеозапись с беспилотным летательным аппаратом», – сообщили власти.
Против гражданина составили протокол об административном правонарушении, материалы передали в суд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане начали штрафовать за публикации о беспилотниках
- В России предсказали новую войну Израиля с Ираном
- Путин назначил нового посла в Бурунди
- СМИ: ЕС планирует обсудить вступление Украины в союз в декабре
- Спасают бюджет? Зачем в России «изобрели» дифференцированную семейную ипотеку
- Путин поздравил «Российскую газету» с 35-летием
- В ДТП с автобусом в Египте погибла россиянка
- Военкор Стешин заявил, что Покровск уже контролируется армией России
- Трамп: Потери США от отмены пошлин могут превысить $3 трлн
- Семь российских спортсменов внесли в базу «Миротворца»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru