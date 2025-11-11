В Дагестане начали штрафовать за публикации о беспилотниках

Ранее руководитель региона своим указом запретил публиковать в СМИ и Сети сведения о терактах, ударах дронов, местах дислокации сил Минобороны, важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео и сообщений о последствиях инцидентов.

Как отметили в администрации, правоохранители начали применять эти нормы на практике.

«Один из первых административных материалов собран на жителя Махачкалы, распространившего в сети интернет видеозапись с беспилотным летательным аппаратом», – сообщили власти.

Против гражданина составили протокол об административном правонарушении, материалы передали в суд.

