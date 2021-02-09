Экс-министр объяснил выплаты на 500 млрд снижением рейтинга Путина

От 500 млрд до 580 млрд рублей (0,5% ВВП) готовятся направить российские власти на социальные выплаты россиянам. Как передает агентство Reuters, о мерах поддержки может объявить президент Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию. Его дата пока не определена, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что оно будет «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны».

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН назвал причины появления нового социального пакета.

«Власти реагируют на совершенно очевидное недовольство населения, которое показывают прямо и косвенно многие факторы, в том числе - снижение рейтинга Путина, прошедшая сейчас волна протестов. Понятно, что люди выходили не только за Навального, но и в связи с общим недовольством ситуацией в стране. Плюс выборы в этом году. Голоса избирателей надо покупать», - напомнил Нечаев.