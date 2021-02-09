Экс-министр объяснил выплаты на 500 млрд снижением рейтинга Путина

Экономист Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что кардинальных изменений эти выплаты населению не принесут.

От 500 млрд до 580 млрд рублей (0,5% ВВП) готовятся направить российские власти на социальные выплаты россиянам. Как передает агентство Reuters, о мерах поддержки может объявить президент Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию. Его дата пока не определена, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что оно будет «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны».

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН назвал причины появления нового социального пакета.

«Власти реагируют на совершенно очевидное недовольство населения, которое показывают прямо и косвенно многие факторы, в том числе - снижение рейтинга Путина, прошедшая сейчас волна протестов. Понятно, что люди выходили не только за Навального, но и в связи с общим недовольством ситуацией в стране. Плюс выборы в этом году. Голоса избирателей надо покупать», - напомнил Нечаев.

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По его мнению, выплаты достанутся тем, кто сильнее всего пострадал от пандемии коронавируса.

«Если делать это правильно, то тем, кто больше всех пострадал из-за пандемических ограничений, и малоимущим в целом. Людям, которые оказались в наиболее тяжелом положении с учетом того, что растет безработица, растет инфляция. Резко в прошлом году упал уровень жизни. Даже по данным Росстата бедных стало уже почти 20 миллионов. На них в первую очередь должны быть направлены эти социальные пакеты», - пояснил политик.

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По его мнению, кардинального улучшения ситуации эти выплаты не дадут. «Но, если разделить 500 миллиардов на 20 миллионов – это по 25 тысяч на каждого. Конечно, так делить нельзя, там будут разные программы, эти деньги получат не только бедные. Но какая-то поддержка будет. Если размазать тонким слоем на всех, тогда толку не будет никакого», - заключил собеседник НСН.

Ранее Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что ситуация с бедностью в России катастрофическая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЭкономический КризисАндрей НечаевВыплаты
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