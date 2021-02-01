В Совфеде разъяснили порядок индексации социальных выплат
Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, как в России будет происходить индексация пособий.
С 1 февраля в России проведут индексацию некоторых социальных пособий. Увеличатся пособия для семей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев труда. Также единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 18 004 рублей до 18 886 рублей, увеличится пособие по уходу за ребенком до полутора лет, будет повышено больничное пособие по несчастному случаю или профзаболеваниям.
Как передает агентство «Прайм», коэффициент индексации выплат в этом году составит 1,049, поскольку инфляция за прошлый год, по данным Росстата, выросла до 4,9%.
Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что индексация пособий - это требование закона.
«Правительство выполняет прописанные нормы закона. На уровень инфляции мы компенсируем все социальные пособия. По норме закона мы компенсируем те потери, которые возникли в прошлом году по результатам накопленной инфляции, 4,9%», - заявил Рязанский.
Он также рассказал, почему сложно индексировать социальные выплаты выше уровня инфляции.
«Сначала нужно выполнить требование закона. Если будут позволять ресурсы, это нужно выносить на обсуждение парламента, менять бюджетные параметры. Это не такие простые вопросы. Эти социальные выплаты получают 14,5 млн человек. В этом году это 435 млрд рублей. Найти дополнительные средства – это нужно менять закон о бюджете, это серьезное дело. Поэтому давайте сначала выполним те нормы закона, которые уже приняты», - подчеркнул сенатор.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты на уровень инфляции работникам всех предприятий независимо от формы собственности.
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