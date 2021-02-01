В Совфеде разъяснили порядок индексации социальных выплат

С 1 февраля в России проведут индексацию некоторых социальных пособий. Увеличатся пособия для семей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев труда. Также единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 18 004 рублей до 18 886 рублей, увеличится пособие по уходу за ребенком до полутора лет, будет повышено больничное пособие по несчастному случаю или профзаболеваниям.

Как передает агентство «Прайм», коэффициент индексации выплат в этом году составит 1,049, поскольку инфляция за прошлый год, по данным Росстата, выросла до 4,9%.

Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что индексация пособий - это требование закона.