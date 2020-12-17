Граждан хотят лишить субсидий на ЖКХ

Авторы инициативы пояснили, что граждане нередко используют субсидию не по назначению, а на подтверждение задолженности может уйти больше года. Все это время субсидия будет продолжать перечисляться.

Со следующего года граждан предлагают оставить без этих денег, если у человека скопился долг не более чем за три года, передает Ura.ru.

Сегодня у регионов уже есть право напрямую перечислять субсидию управляющим компаниям, депутаты считают, что такая норма должна стать федеральной.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что ситуация с бедностью в России катастрофическая.

«Я оцениваю ситуацию с бедностью в России как катастрофическую. Она выросла скачкообразно за последние пару лет. В России порядка 20 миллионов человек живут за чертой бедности, что совершенно недопустимо для страны, которая претендует на то, чтобы быть великой. При этом уровень бедности, который дает Росстат, это российский прожиточный минимум, который обеспечивает физиологическое выживание, а не полноценную, пусть и небогатую жизнь. То есть в России 20 миллионов человек живут с доходами ниже этого уровня, это состояние нищеты», - сказал Нечаев.

