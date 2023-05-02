«Небольшие деньги»: Депутат ГД Буцкая поддержала поощрение супругов за долгий брак

Парламентарий отметила, что семейные пары, прожившие много лет в браке, реже разводятся.«Чаще разводятся люди после года, пяти лет брака, а чем дольше живут, тем процент развода меньше. Эти люди знают секрет семейного счастья, становятся примером для молодежи и этим хорош праздник Дня семьи, любви и верности. У молодых пар есть возможность пообщаться с супругами у которых есть опыт переживания различных ситуаций, опыт сохранения семьи и счастливой совместной жизни», - резюмировала Татьяна Буцкая.

Ранее председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с НСН назвала два способа для повышения рождаемости, сообщает «Радиоточка НСН».

