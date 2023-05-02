«Небольшие деньги»: Депутат ГД Буцкая поддержала поощрение супругов за долгий брак
Во многих регионах существуют выплаты для семейных пар, проживших много лет, ко Дню семьи, любви и верности, сказала депутат Татьяна Буцкая.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») считает, что регионы должны сами поощрять семейные пары, которые прожили много лет вместе.
Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении по всей стране меры поддержки в виде выплат для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем, заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В частности, предлагается выплачивать по 20 тысяч рублей каждому супругу без учета районных коэффициентов. Буцкая инициативу поддержала, но предложила денежное бремя переложить на региональные бюджеты.
«Во многих регионах такая выплата предусмотрена в честь Дня семьи, любви и верности. Регионы должны стараться вводить такие меры поддержки у себя. Для них это небольшие деньги, но это статусная для людей история, повод рассказать в СМИ об этих парах. Пример семей, проживших много лет, сейчас особенно важен - надо поддерживать традиционные ценности. В прошлом году мы предлагали сделать такую выплату федеральной. Как идею - поддерживаю, а дальше надо смотреть текст законопроекта», - сказала Татьяна Буцкая.
Парламентарий отметила, что семейные пары, прожившие много лет в браке, реже разводятся.
«Чаще разводятся люди после года, пяти лет брака, а чем дольше живут, тем процент развода меньше. Эти люди знают секрет семейного счастья, становятся примером для молодежи и этим хорош праздник Дня семьи, любви и верности. У молодых пар есть возможность пообщаться с супругами у которых есть опыт переживания различных ситуаций, опыт сохранения семьи и счастливой совместной жизни», - резюмировала Татьяна Буцкая.
Ранее председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с НСН назвала два способа для повышения рождаемости, сообщает «Радиоточка НСН».
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