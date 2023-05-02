В Госдуме предложили ввести выплаты для проживших в браке более 20 лет

Парламентарий отметил, что в ряде регионов уже установлены различные меры поддержки таких пар, и следует рассмотреть федеральную инициативу для поддержки института семьи.

«Если люди находятся в браке более 20 лет - давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет», — указал Нилов в беседе с ТАСС.

По мнению депутата, регионам необходимо предоставить право дополнительно устанавливать меры поддержки. Парламентарии посвятили законопроект основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, отмечает РИА ФАН. Политик прожил «в первом и единственном» браке несколько десятилетий, пишет Ura.ru.

Фракция планирует отправить законопроект на отзыв в правительство до конца весенней сессии Госдумы.

