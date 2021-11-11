Генпрокуратура потребовала ликвидации «Мемориала», признанного «иноагентом»
Правление правозащитного центра «Мемориал» (организация внесена Минюстом в список иноагентов) заявило, что Генпрокуратура потребовала ликвидировать организацию.
В заявлении центра говорится, что в уведомлении Верховного суда в качестве причины указаны «систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно отсутствие соответствующей маркировки материалов.
«Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования», - подчеркнуло правление организации.
В «Мемориале» считают, что законных оснований для ликвидации центра нет и решение Генпрокуратуры является политическим, принятым «с целью уничтожении организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека».
Ранее правозащитной НКО по борьбе с политическими репрессиями «Мемориал» было отказано в президентских грантах.
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