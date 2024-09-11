Не зверь, а будущий актер: Психолог объяснила, почему квадробинг полезен для детей

«Давайте вспомним себя в подростковом возрасте. Как реагирует тинейджер, если ему что-то запрещают? Действует из протеста, убегает из дома, обвиняя родителей в терроризме. Запреты вызывают у детей лишь раздражение и злость. Если вы заметили, что ребёнок "перебарщивает" с актёрским мастерством и начинает кусаться или рычать на прохожих, важно не запрещать ему самовыражаться в квадробинге, а объяснить, что конкретные действия недопустимы. Далеко не все квадроберы кусаются. Если вы не понимаете, почему ваш ребёнок выбирает такое увлечение, это не повод его осуждать и запрещать ему делать то, что ему нравится. Постарайтесь с уважением относиться к выбору близкого человека, не критикуйте его. Чаще говорите с ребёнком о том, почему ему нравится та, или иная активность. Ребёнку важно чувствовать поддержку и интерес со стороны родителей», - посоветовала она.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в интервью НСН заявила, что в России нет необходимости запрещать квадроберов, просто надо меньше говорить об этом, чтобы не вызывать любопытство у детей.

