Не зверь, а будущий актер: Психолог объяснила, почему квадробинг полезен для детей
Занятия квадробингом развивают в детях ловкость и креативность, важно оказать им поддержку, а в случае перебора мягко подкорректировать их поведение, рассказала НСН Екатерина Каталина.
Квадробинг не только не является «опасным» хобби, но и помогает реализовывать творческий и актерский потенциал ребенка. Об этом НСН заявила психолог, кандидат наук Екатерина Каталина.
Член Совета Федерации Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов в России, сообщили РИА Новости. Она объяснила это тем, что это увлечение не только травмирует психику, но и может привести к очень трагическим последствиям. Каталина отметила, что в этом увлечении нет ничего травмирующего, наоборот, оно помогает ребенку развивать творческие навыки.
«Явление зародилось в Японии и распространилось в США. Наши современные дети, конечно же, узнают о таком способе самовыражения из социальных сетей. «Заразно» ли это? Зависит от конкретного ребёнка и его характера. На самом деле квадробика – это сложное и многогранное хобби: дети выполняют гимнастические элементы, стараются убедительно копировать повадки животных. Подростки сами делают костюмы и маски, учатся наносить грим. Важным элементом этого хобби является актёрская игра, умение необычно двигаться. Многие относятся к этому увлечению с иронией и антипатией, но, если оно не сопровождается агрессивным поведением, то ничего опасного в этом нет. Подростки снимают креативные видео в социальных сетях, находят единомышленников, узнают новое. Это увлечение подходит тем, кто планирует связать свою жизнь с театральным искусством, актёрским мастерством», - пояснила она.
При этом психолог отметила, что нет смысла запрещать данное хобби, а также осуждать или ругать детей за увлечение им. Важно оказать ребенку поддержку, а в случае «перебора» мягко объяснить ему, как не следует себя вести.
«Давайте вспомним себя в подростковом возрасте. Как реагирует тинейджер, если ему что-то запрещают? Действует из протеста, убегает из дома, обвиняя родителей в терроризме. Запреты вызывают у детей лишь раздражение и злость. Если вы заметили, что ребёнок "перебарщивает" с актёрским мастерством и начинает кусаться или рычать на прохожих, важно не запрещать ему самовыражаться в квадробинге, а объяснить, что конкретные действия недопустимы. Далеко не все квадроберы кусаются. Если вы не понимаете, почему ваш ребёнок выбирает такое увлечение, это не повод его осуждать и запрещать ему делать то, что ему нравится. Постарайтесь с уважением относиться к выбору близкого человека, не критикуйте его. Чаще говорите с ребёнком о том, почему ему нравится та, или иная активность. Ребёнку важно чувствовать поддержку и интерес со стороны родителей», - посоветовала она.
Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в интервью НСН заявила, что в России нет необходимости запрещать квадроберов, просто надо меньше говорить об этом, чтобы не вызывать любопытство у детей.
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