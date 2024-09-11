Сенатор Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов

По мнению собеседницы агентства, любая субкультура должна быть безопасной и «оставаться в рамках разумного». Косихина указала, что следует сделать так, чтобы подрастающее поколение больше увлекалось спортом и образованием, и эти занятия не приносили вред психике и здоровью окружающих.

«В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — указал сенатор.

Косихина отметила, что квадробинг возник в РФ в результате следования юных россиян популярным негативным трендам. Представители этой субкультуры — подростки, которые часто ходят на четвереньках, пугают прохожих в общественных местах, иногда даже бросаются на людей и кусают их. По словам сенатора, важно, чтобы молодежная субкультура не носила «деструктивный и сильно провокационный характер для граждан».

Ранее политолог Алексей Ярошенко предложил признать движение квадроберов экстремистским, напоминает 360.ru. По словам эксперта, это «замаскированная под детскую шалость форма экстремизма и деструктивной идеологии».

