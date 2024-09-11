Сенатор Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов
Субкультуру квадроберов следует запретить в России, такая деятельность травмирует психику и может грозить очень тяжелыми последствиями. Об этом заявила сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости.
По мнению собеседницы агентства, любая субкультура должна быть безопасной и «оставаться в рамках разумного». Косихина указала, что следует сделать так, чтобы подрастающее поколение больше увлекалось спортом и образованием, и эти занятия не приносили вред психике и здоровью окружающих.
«В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — указал сенатор.
Косихина отметила, что квадробинг возник в РФ в результате следования юных россиян популярным негативным трендам. Представители этой субкультуры — подростки, которые часто ходят на четвереньках, пугают прохожих в общественных местах, иногда даже бросаются на людей и кусают их. По словам сенатора, важно, чтобы молодежная субкультура не носила «деструктивный и сильно провокационный характер для граждан».
Ранее политолог Алексей Ярошенко предложил признать движение квадроберов экстремистским, напоминает 360.ru. По словам эксперта, это «замаскированная под детскую шалость форма экстремизма и деструктивной идеологии».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов
- Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
- Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Киеву
- Алаудинов рассказал о роли иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область
- Суд допросил сестер Хачатурян на процессе против их отца
- Продано письмо Эйнштейна о планах нацистов создать ядерную бомбу
- Харрис: Трамп продал США Китаю
- Взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили ВДВ России
- Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области
- Штурм курского села российскими бойцами попал на видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru