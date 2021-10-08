«Не зря бодалась». В Германии оценили шансы Меркель на Нобелевскую премию

У Ангелы Меркель были бы неплохие шансы на получение Нобелевской премии мира, если бы не насущные гуманитарные проблемы, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Получит ли эту премию госпожа Меркель? Может быть, таким образом какие-то влиятельные силы в Европе захотят отблагодарить ее за столько лет лидерства в Германии и Европе. Она отстаивала либеральные ценности против Трампа, в том числе, бодалась по этому поводу с Россией, с Китаем, поэтому не исключено, что она будет таким кандидатом», - отметил он.

При этом политолог заметил, что опыт последних лет указывает на более вероятного кандидата на премию – организацию, которая занимается проблемами беженцев.

«Но исходя из опыта последних лет, я думаю, что этот приз пойдет организации, которая занимается вопросами беженцев, гуманитарной помощью и так далее. Я предполагаю, что это будет связано с беженской проблематикой», - объяснил он.