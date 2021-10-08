«Не зря бодалась». В Германии оценили шансы Меркель на Нобелевскую премию

Политолог Александр Рар уверен, что немецкого канцлера таким образом могли бы поблагодарить за отстаивание либеральных ценностей. 

У Ангелы Меркель были бы неплохие шансы на получение Нобелевской премии мира, если бы не насущные гуманитарные проблемы, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Получит ли эту премию госпожа Меркель? Может быть, таким образом какие-то влиятельные силы в Европе захотят отблагодарить ее за столько лет лидерства в Германии и Европе. Она отстаивала либеральные ценности против Трампа, в том числе, бодалась по этому поводу с Россией, с Китаем, поэтому не исключено, что она будет таким кандидатом», - отметил он.

При этом политолог заметил, что опыт последних лет указывает на более вероятного кандидата на премию – организацию, которая занимается проблемами беженцев.

«Но исходя из опыта последних лет, я думаю, что этот приз пойдет организации, которая занимается вопросами беженцев, гуманитарной помощью и так далее. Я предполагаю, что это будет связано с беженской проблематикой», - объяснил он.

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Рар подчеркнул, что при оценивании шансов кандидатов необходимо учитывать и повышенную политизированность Нобелевской премии мира последних лет.

«Нобелевская премия мира в отличие от других Нобелевских премий, с моей точки зрения, очень политизирована всегда. Само жюри состоит фактически только из убежденных либеральных западников, и они никогда в жизни не дадут, как раньше, может быть, давали, какому-то Арафату за то, что он заключил мир с Израилем. Сейчас, конечно, получить эту премию кому-то, кто находится вне либерального ракурса, либеральных ценностей, фактически невозможно», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Нобелевскую премию мира вручат 8 октября, на награду в этом году претендуют 329 кандидатов, среди них 234 человека и 95 организаций.

Специалисты высоко оценивают шансы Алексея Навального, Светланы Тихановской и Греты Тунберг, возможными претендентами называют Джо Байдена, Ангелу Меркель и Билла Гейтса.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Ангела МеркельНобелевская Премия Мира
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