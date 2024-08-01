«Пройдет только 10%»: Таксистам предстоит «нелегкая» аттестация
В аттестации водителей такси нет необходимости, пройти ее сможет лишь каждый десятый, сказал НСН Андрей Попков.
Большинство водителей такси сегодня могут ориентироваться в городе только по навигатору, к тому же многие из них не знают на должном уровне русский язык и ПДД, поэтому пройти аттестацию сможет лишь каждый десятый таксист. Об этом НСН заявил член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков.
Издание РБК со ссылкой на замглавы столичного Дептранса Владимира Макарова ранее сообщило, что в Москве с 12 августа введут аттестацию водителей такси на знание правил работы в сфере. До 1 марта аттестация будет предварительной, после – уже обязательной. Водителям нужно правильно ответить на 8 вопросов из 10. Тестировать их будут на знание правил перевозки пассажиров и багажа такси, порядка действий в чрезвычайных ситуациях, а также городских достопримечательностей и путей подъезда к ним. По мнению Попкова, такое тестирование смогут пройти лишь 10% таксистов.
«Думаю, такую аттестацию прошел бы примерно каждый десятый таксист. Это связано с незнанием языка, географии и правил дорожного движения. Скажем, если достопримечательности будут указаны на карте, может, это как-то облегчит судьбу тестируемых — это раньше любой таксист свободно ориентировался в городе без навигатора. Но незнание достопримечательностей не критично — любой нормальный человек после прохождения определенных курсов выучит их за две недели», — сказал Попков.
Ранее экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявил, что страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда взвинтит цены на такси, так как платить за все будут таксопарки, затраты которых возросли и без этого.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru