«Пройдет только 10%»: Таксистам предстоит «нелегкая» аттестация

Большинство водителей такси сегодня могут ориентироваться в городе только по навигатору, к тому же многие из них не знают на должном уровне русский язык и ПДД, поэтому пройти аттестацию сможет лишь каждый десятый таксист. Об этом НСН заявил член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков.

Издание РБК со ссылкой на замглавы столичного Дептранса Владимира Макарова ранее сообщило, что в Москве с 12 августа введут аттестацию водителей такси на знание правил работы в сфере. До 1 марта аттестация будет предварительной, после – уже обязательной. Водителям нужно правильно ответить на 8 вопросов из 10. Тестировать их будут на знание правил перевозки пассажиров и багажа такси, порядка действий в чрезвычайных ситуациях, а также городских достопримечательностей и путей подъезда к ним. По мнению Попкова, такое тестирование смогут пройти лишь 10% таксистов.