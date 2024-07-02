«Не потянут нагрузку»: Цены на такси взлетят из-за новой страховки для водителей
Вячеслав Смирнов и Андрей Попков заявили НСН, что ситуация может ухудшиться и для водителей, агрегаторы будут забирать с поездки уже больше 30%.
Страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда взвинтит цены на такси, так как платить за все будут таксопарки, затраты которых возросли и без этого, заявил НСН экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов.
Таксопарки просят отсрочить введение требования об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП) на 2028 год. Оно должно вступить в силу с 1 сентября 2024 года, пишут «Известия».
«Новая страховка безопасность не усилит, а повышение тарифов будет неминуемым. Страховка уже работает, раньше водители такси платили 7-10 тысяч рублей за машину, сейчас платят примерно 50-100 тысяч рублей. Почти все машины находятся в собственности водителей. А таксопарки просто не вытянут такой нагрузки. Поэтому цена в любом случае взлетит», - объяснил он.
Со своей стороны, член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков отметил, что крайними в этом случае окажутся именно водители.
«Эта новая страховка – это плод работы сообщества пассажиров. Это, конечно, дополнительная нагрузка на перевозчика. Мы все за безопасность, страхование должно быть, сумма здесь незначительная по сравнению с тем, что агрегатор забирает у водителей. Агрегатор уже 30% забирает с поездки. Здесь будет некое противостояние, водители окажутся крайними, как всегда», - добавил собеседник НСН.
Ранее правительство РФ ограничило время работы таксистов, являющихся физическими лицами. Согласно документу, максимальная продолжительность рабочего времени таксиста-физлица должна составлять 12 часов в сутки, напоминает «Радиоточка НСН».
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