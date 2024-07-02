«Не потянут нагрузку»: Цены на такси взлетят из-за новой страховки для водителей

«Новая страховка безопасность не усилит, а повышение тарифов будет неминуемым. Страховка уже работает, раньше водители такси платили 7-10 тысяч рублей за машину, сейчас платят примерно 50-100 тысяч рублей. Почти все машины находятся в собственности водителей. А таксопарки просто не вытянут такой нагрузки. Поэтому цена в любом случае взлетит», - объяснил он.

Со своей стороны, член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков отметил, что крайними в этом случае окажутся именно водители.

«Эта новая страховка – это плод работы сообщества пассажиров. Это, конечно, дополнительная нагрузка на перевозчика. Мы все за безопасность, страхование должно быть, сумма здесь незначительная по сравнению с тем, что агрегатор забирает у водителей. Агрегатор уже 30% забирает с поездки. Здесь будет некое противостояние, водители окажутся крайними, как всегда», - добавил собеседник НСН.

Ранее правительство РФ ограничило время работы таксистов, являющихся физическими лицами. Согласно документу, максимальная продолжительность рабочего времени таксиста-физлица должна составлять 12 часов в сутки, напоминает «Радиоточка НСН».