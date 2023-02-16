Патрушев: В России планируется ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов
Российские ведомства организовали обмен информацией о случаях, когда мигрантов фиктивно ставили на учет. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании.
Он отметил, что был разработан законопроект, который предусматривает введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Патрушев также указал, что был внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет.
По словам секретаря Совбеза РФ, в Уральском федеральном округе в прошлом году на миграционный учет было поставлено почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Он подчеркнул, что такой показатель увеличился на 67%.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России. Так, если раньше мигранты без визы могли находиться в РФ 90 дней в течение 180 дней, то сейчас этот срок может быть увеличен до одного года. Кроме того, указывалось, что российские власти могут ввести так называемый миграционный сбор.
На этом фоне председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН отмечал, что идея ввести в России миграционный сбор имеет место быть, если он будет стоить порядка тысячи рублей, это будет целесообразно и безопасно, чтобы мигрантам не приходилось постоянно выезжать из страны по истечении 90 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru