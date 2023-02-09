«Безопасно!»: Профсоюз мигрантов поддержал введение миграционного сбора

Если размер миграционного сбора будет приемлем, то люди с удовольствием будут платить за него, отметил в эфире НСН глава профсоюза Ренат Каримов. 

Идея ввести в России миграционный сбор имеет место быть, если он будет стоить порядка тысячи рублей, это будет целесообразно и безопасно, чтобы мигрантам не приходилось постоянно выезжать из страны по истечении 90 дней, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН.

В МВД захотели исключить фиктивные браки и отцовство мигрантов в России

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России. Так, если раньше мигранты без визы могли находиться в РФ 90 дней в течение 180 дней, то сейчас этот срок может быть увеличен до одного года. Кроме того, российские власти могут ввести так называемый миграционный сбор. Ренат Каримов отметил, что если сделать такой сбор слишком дорогим, то за него никто не будет платить.

«Если миграционный сбор будет тысячу рублей, и можно будет находиться здесь один год, я думаю, люди с удовольствием эту тысячу заплатят. Сейчас они вынуждены 90 дней здесь побыть, выехать и опять приехать. Это будет экономически более целесообразно и безопасно. Есть люди, которые погибают при пересечении границы только для того, чтобы получить новую миграционную карту. Год или два назад целый отряд трудовых мигрантов в маршрутном такси ехали на границу, попали в аварию и погибли. Если миграционный сбор будет принят из расчета 6.600 рублей – это ежемесячный платеж за патент… И его умножат на 12 месяцев, в результате он будет под 100 тысяч рублей, то за это никто не будет платить», - сказал Каримов.

Также он рассказал, что сегодня у трудовых мигрантов наиболее остро стоит проблема с получением регистрации. Каримов отметил, что они не могут получить регистрацию, так как по закону это зависит от принимающей стороны.

Коммунальные службы в России столкнутся с нехваткой рабочей силы из оттока мигрантов

«Большая проблема у трудовых мигрантов в том, чтобы получить регистрацию, так называемый миграционный учет. Человек, который приехал сюда и не получил регистрацию, не может получить патент, а значит не может продлить срок пребывания свыше 90 дней. Если бы мигранты могли получить нормальную регистрацию, то все бы оформили патенты и оплачивали бы 6.600 рублей. Но регистрацию они не могут получить, потому что по закону это зависит от принимающей стороны», - резюмировал Каримов.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в разговоре с НСН отмечал, что большинство мигрантов, которые приезжают в Россию, останавливаются жить в квартирах, при этом в хостелах живет лишь небольшая их часть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияМигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры