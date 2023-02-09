«Безопасно!»: Профсоюз мигрантов поддержал введение миграционного сбора

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России. Так, если раньше мигранты без визы могли находиться в РФ 90 дней в течение 180 дней, то сейчас этот срок может быть увеличен до одного года. Кроме того, российские власти могут ввести так называемый миграционный сбор. Ренат Каримов отметил, что если сделать такой сбор слишком дорогим, то за него никто не будет платить.

«Если миграционный сбор будет тысячу рублей, и можно будет находиться здесь один год, я думаю, люди с удовольствием эту тысячу заплатят. Сейчас они вынуждены 90 дней здесь побыть, выехать и опять приехать. Это будет экономически более целесообразно и безопасно. Есть люди, которые погибают при пересечении границы только для того, чтобы получить новую миграционную карту. Год или два назад целый отряд трудовых мигрантов в маршрутном такси ехали на границу, попали в аварию и погибли. Если миграционный сбор будет принят из расчета 6.600 рублей – это ежемесячный платеж за патент… И его умножат на 12 месяцев, в результате он будет под 100 тысяч рублей, то за это никто не будет платить», - сказал Каримов.

Также он рассказал, что сегодня у трудовых мигрантов наиболее остро стоит проблема с получением регистрации. Каримов отметил, что они не могут получить регистрацию, так как по закону это зависит от принимающей стороны.