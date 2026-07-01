В Госдуме призвали наказывать соцсети за опасный контент
Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что соцсети отслеживают весь контент, который размещается на площадках. По словам депутата, соцсети обязаны удалять потенциально опасный контент.
В России нужно законодательно закрепить ответственность за соцсетями за деструктивный контент, который там размещается. Это реально отследить, так как алгоритмы платформ анализируют абсолютно всё. Об этом в пресс-центре НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
«Почему во всём мире массово ограничивают доступ подростков к социальным сетям? Потому что подростки лет с 12 пытаются максимально социализироваться в обществе. Помните, была проблема с зацеперами? Пачками выходили новости о том, что дети погибают. Так вот, к этому вопросу привлекли внимание: и в СМИ это освещалось, и РЖД подошло к проблеме ответственно. В СМИ и соцсетях сделали акцент на том, что это очень опасно. Соцсети пресекли эту активность — и на этом всё. Правительства всего мира осознали, что ответственность не может лежать только на родителях. Основная ответственность — на платформах, и мы должны закрепить это законодательно. В каждой платформе есть алгоритм, анализирующий весь контент. Как только алгоритм замечает какой‑нибудь подозрительный разговор или видео, аккаунт должен автоматически подвергаться анализу», — сказал собеседник НСН.
Ранее Свинцов заявил НСН, что с 14 до 18 лет у детей должна быть детская сим-карта, а до 14 лет детям вообще нельзя позволять регистрироваться в социальных сетях.
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