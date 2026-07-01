«Во всём мире приняли ограничения социальных сетей для подростков: где‑то с 15, где‑то — с 16 лет. Я выступаю за ограничение с 14 лет, то есть до 14 лет детей вообще не должно быть в социальных сетях. С 14 до 18 лет — это должны быть детские сим‑карты; закон уже принят. А также должна быть самая жёсткая ответственность для соцсетей за тот контент, который видят подростки. Я уверен, что 99% родителей поддержат моё мнение. Да, вечером пришёл, под контролем родителей пообщался с одноклассниками в специализированных мессенджерах. Слава богу, что мы сейчас ограничили доступ к телефонам во время школьных занятий, но я сторонник того, чтобы телефоны в школе были полностью ограничены. Только экстренный звонок родителям. То есть на переменах я бы тоже ограничил телефоны, но пока таких предложений нет», — сказал собеседник НСН.

Соцсети каждый день подкидывают подросткам новые тренды и челленджи — многие безобидны, но некоторые угрожают здоровью и жизни. Ради просмотров, одобрения сверстников и популярности дети порой решаются на опасные задания с необратимыми последствиями.

Исследования показывают: подростки всё дольше сидят в интернете. Так, по данным Ofcom, 73% ребят 11–17 лет за последний месяц встречали в сети потенциально опасный контент.



Ранее специалист по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Максим Маркин предупредил, что злоумышленники могут использовать заброшенные аккаунты россиян в социальных сетях и мессенджерах для рассылки спама либо публикации запрещенного контента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

