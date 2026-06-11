Молодежь активно использует нейросети для формирования себе идеального друга. После общения с ним пропадает всякое желание терпеть недостатки людей вокруг, а также строить с ними взаимодействие, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

По данным Американской ассоциации психологов, миллионы пользователей регулярно взаимодействуют с чат-ботами не только для решения рабочих задач, но и для эмоциональной поддержки. Всё больше людей признаются, что рассматривают нейросети в качестве романтических партнеров. Свинцов объяснил, в чем главная проблема такого подхода.