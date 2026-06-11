Депутат Свинцов обвинил нейросети в потере интереса к отношениям у подростков
Тинейджеры привыкают к идеальным партнерам, которых не встретить в реальном мире, заявил в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
Молодежь активно использует нейросети для формирования себе идеального друга. После общения с ним пропадает всякое желание терпеть недостатки людей вокруг, а также строить с ними взаимодействие, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
По данным Американской ассоциации психологов, миллионы пользователей регулярно взаимодействуют с чат-ботами не только для решения рабочих задач, но и для эмоциональной поддержки. Всё больше людей признаются, что рассматривают нейросети в качестве романтических партнеров. Свинцов объяснил, в чем главная проблема такого подхода.
«Если подростки в 13-15 лет получили себе виртуального друга, то многие достаточно активно погружаются в общение. Они создают себе идеального виртуального партнера, которого не встретишь никогда в реальной жизни. После этого они выходят на улицу, а там обычные люди, которые могут быть невнимательными, не самого атлетичного телосложения, кто-то даже курит и выпивает. В таком случае наступает понимание, что тебе лучше общаться с идеальным, пусть нереальным партнером, чем терпеть человека из реальной жизни, у которого могут быть свои недостатки. Это вызывает неудовлетворенность от реальной жизни, что станет проблемой для родителей и государства — дети не захотят искать реальных партнеров. Их заменит искусственный интеллект. Эта проблема уже существует на примере образования — все письменные задания может сделать нейросеть. Дети уже не хотят сами стараться. В ближайшие пару лет образование на этом фоне может вернуться к устным и рукописным заданиям», — указал он.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров объяснил НСН, почему не стоит слушать советы от нейросетей в вопросах романтических отношений.
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