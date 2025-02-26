«Нет жилья!»: Останина назвала условия для «беби-бума» среди пар от 30 лет
Нельзя возлагать надежды о рождении трех и более детей на семьи в возрасте 30+, если у них не закрыты базовые потребности в жилье, финансах и достойной поддержке от государства, заявила НСН Нина Останина.
У категории граждан в возрасте 30-40 лет часто все еще не решен вопрос своего жилья, также есть трудности с профессией и достойным заработком, поэтому здесь должен быть комплекс мер от государства, который замотивирует их рожать третьего и четвертого ребенка. Об этом в беседе с НСН заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Росстат и эксперты Общественной палаты в своем новом докладе заявили, что повысить рождаемость способны семьи в возрасте 30-40 лет. Именно эта категория семей способна стать основным «резервом» для улучшения демографической ситуации в России. Сейчас численность женщин репродуктивного возраста старше 30 лет находится на историческом максимуме, говорится в документе. Останина отметила, что, часто, у россиян этого возраста есть желание, но просто нет финансовых возможностей для рождения последующего ребенка.
«К великому сожалению, у нас для 30 и 40-летних важнейшая базовая потребность в жилье со стороны государства закрывается критически слабо. Есть только одна государственная программа «Молодая семья», на финансирование которой из бюджета выделено 4,6 млрд рублей. Если поделить это на все 89 субъектов России, то эта цифра катастрофически мала. Кроме того, программа действует до 35 лет. Поэтому, конечно, ее надо продлевать. Кроме того, сегодня далеко не все 30-40-летние с высшим образованием могут устроиться по специальности, или, если это бюджетники, быть удовлетворенными заработной платой», - отметила она.
По словам Останиной, также свое влияние оказала и спецоперация, поэтому отсутствие мужчин тоже не может вдохновить женщин на рождение детей.
«К тому же спецоперация наложила свой отпечаток. У нас сейчас контрактники, мобилизованные, военнослужащие – это все примерно тот же возраст, а то и моложе. Поэтому женщины в одиночку не могут реализовать свое желание стать мамой. И, конечно, здесь нужно проводить ротацию мобилизованных, а также давать им длительные отпуска. И самое главное, когда речь идет о том, чтобы родить следующего ребенка, это гарантия материальных условий от государства, уверенность в завтрашнем дне. А у нас сегодня материнский капитал выплачивается на первого ребенка и остаток суммы на второго. Единое пособие выплачивается с критерием один прожиточный минимум», - отметила она.
По словам Останиной, хорошей мотивацией стала бы и возможность бесплатного высшего образования, питания детей в школах и посещение ими оздоровительных лагерей.
«Было бы здорово, если бы государство предоставляло бесплатное дошкольное и высшее образование, бесплатный отдых для детей. То есть важны не только прямые меры материальной поддержки. Бесплатное питание для детей в школе тоже во многом освобождает родительский кошелек. Если предпринять эти меры, то может быть «беби-бум». Я вообще внесла законопроект о списании при рождении первого ребенка 25% от ипотеки, второго - 50% третьего - 75%, а после четвертого о полном погашении ипотеки», - подытожила она.
По данным доклада Росстата и Общественной палаты РФ, для стимулирования рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет авторы предлагают увеличить с 450 тысяч до 1 млн рублей размер выплаты семьям по всей стране, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотеке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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