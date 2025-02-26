«Нет жилья!»: Останина назвала условия для «беби-бума» среди пар от 30 лет

«К тому же спецоперация наложила свой отпечаток. У нас сейчас контрактники, мобилизованные, военнослужащие – это все примерно тот же возраст, а то и моложе. Поэтому женщины в одиночку не могут реализовать свое желание стать мамой. И, конечно, здесь нужно проводить ротацию мобилизованных, а также давать им длительные отпуска. И самое главное, когда речь идет о том, чтобы родить следующего ребенка, это гарантия материальных условий от государства, уверенность в завтрашнем дне. А у нас сегодня материнский капитал выплачивается на первого ребенка и остаток суммы на второго. Единое пособие выплачивается с критерием один прожиточный минимум», - отметила она.

По словам Останиной, хорошей мотивацией стала бы и возможность бесплатного высшего образования, питания детей в школах и посещение ими оздоровительных лагерей.

«Было бы здорово, если бы государство предоставляло бесплатное дошкольное и высшее образование, бесплатный отдых для детей. То есть важны не только прямые меры материальной поддержки. Бесплатное питание для детей в школе тоже во многом освобождает родительский кошелек. Если предпринять эти меры, то может быть «беби-бум». Я вообще внесла законопроект о списании при рождении первого ребенка 25% от ипотеки, второго - 50% третьего - 75%, а после четвертого о полном погашении ипотеки», - подытожила она.

По данным доклада Росстата и Общественной палаты РФ, для стимулирования рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет авторы предлагают увеличить с 450 тысяч до 1 млн рублей размер выплаты семьям по всей стране, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотеке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

