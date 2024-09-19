Россиянам объяснили, у кого начнут отнимать земельные участки в 2025 году
Неиспользуемые собственниками земельные участки в России с 1 марта 2025 года могут изъять, рассказала эксперт Российской гильдии риэлторов по правовым вопросам Екатерина Горнова, сообщает «ФедералПресс».
Она пояснила, что в Земельный кодекс РФ были внесены поправки в августе 2024 года, устанавливающие, что под освоением земельного участка из состава земель населенных пунктов понимается выполнение правообладателем земельного участка одного или нескольких мероприятий по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
В Росреестре разъяснили, что если контрольно-надзорные органы обнаружат, что участок не используется в течение трех лет, собственнику будет выдано предупреждение с требованием устранить нарушение. Он будет обязан в течение полугода устранить нарушения, то есть начать использовать землю по назначению. Если этого не произойдет, Росреестр в течение 30 дней может инициировать судебный процесс через уполномоченные органы для изъятия участка.
Эксперт предупредила, что для участков индивидуального жилищного строительства критичным для начала процедуры изъятия станет отсутствие в течение двух и более лет фундамента здания, строения, сооружения, если иных сроков не установлено в разрешении на строительство; в течение пяти лет – здания, для строительства которого предназначен такой земельный участок.
«Для участков ЛПХ приусадебных и садовых, огородных участков: разрушения здания, которые не устранили в течение 5 лет и более; захламление и зарастание более чем 50 % площади участка; если в течение 3 и более лет не сажались сельхозкультуры для садовых участков и сельхозпродукция для приусадебных участков», - сообщила Горнова.
По её словам, для участков, на которых расположены зарегистрированные в ЕГРН здания, постройки: неиспользование зданий, построек в течение 5 лет и более; разрушение крыши, стен, фундамента, отсутствие окон или стекол в них, отсутствие работоспособных коммуникаций и не устранение этих нарушений более 5 лет.
«Для участков, не предусматривающих строительство: более трех лет не осуществляется деятельность, соответствующая правовому режиму участка; захламление более чем на 50 % площади участка, в том числе наличие на более 50 % площади участка сорных растений высотой более 1 метра при условии, что участок не освобождали от таких захламлений и зарастаний сорной растительностью, кустами и сорняками более 1 года» - предупредила юрист.
Ранее в Госдуме назвали фейком сообщения об изъятии неосвоенных земельных участков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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