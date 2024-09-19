Россиянам объяснили, у кого начнут отнимать земельные участки в 2025 году

Она пояснила, что в Земельный кодекс РФ были внесены поправки в августе 2024 года, устанавливающие, что под освоением земельного участка из состава земель населенных пунктов понимается выполнение правообладателем земельного участка одного или нескольких мероприятий по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

В Росреестре разъяснили, что если контрольно-надзорные органы обнаружат, что участок не используется в течение трех лет, собственнику будет выдано предупреждение с требованием устранить нарушение. Он будет обязан в течение полугода устранить нарушения, то есть начать использовать землю по назначению. Если этого не произойдет, Росреестр в течение 30 дней может инициировать судебный процесс через уполномоченные органы для изъятия участка.

Эксперт предупредила, что для участков индивидуального жилищного строительства критичным для начала процедуры изъятия станет отсутствие в течение двух и более лет фундамента здания, строения, сооружения, если иных сроков не установлено в разрешении на строительство; в течение пяти лет – здания, для строительства которого предназначен такой земельный участок.