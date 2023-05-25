«Не выход и не путь»: В СПЧ выступили против возвращения смертной казни

Собеседница НСН отметила, что между страхом смертной казни и преступлениями нет прямой зависимости.

«Люди, идущие на страшные преступления, могут их не совершать по другим причинам, а не из-за боязни смертной казни. Здесь нет прямой зависимости. Есть исследования криминологов, говорящие об обратном, что в странах, где практикуется смертная казнь, высокая преступность. А в странах, где достаточно гуманное наказание, нет суровой преступности, которую можно было бы ожидать», - пояснила Меркачева.

Экс-глава СПЧ Михаил Федотов в беседе с НСН тоже выразил надежду, что мораторий на смертную казнь в России отменен не будет.

«Надеюсь, что мораторий отменен не будет, а позиция Конституционного суда останется неизменной», - отметил Федотов.

Ранее член СПЧ Александр Брод заявил в эфире НСН, что отмена моратория на смертную казнь не снизит рост числа насильственных преступлений, к тому же, человеческая жизнь — слишком высокая цена за ошибку.

