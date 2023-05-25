«Не выход и не путь»: В СПЧ выступили против возвращения смертной казни
Смертная казнь – метод устрашения, который не работает, сказала НСН Ева Меркачева.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева заявила НСН, что инициативы депутатов вернуть смертную казнь – это проявление возмущения и стремления наказать преступников, которые не работают.
Ранее депутат Андрей Кузнецов напомнил об инициативе «Справедливой России – За правду» об отмене запрета на смертную казнь для людей, которые совершают теракты или помогают устраивать их. Меркачева надеется, что высшую меру наказания в России не вернут.
«Произойти может все что угодно, но хочется надеяться, что этого не будет. Неоднократно президент, председатель Конституционного суда говорили о том, что не поддерживают возвращение смертной казни. Каждый раз, когда происходит чудовищное преступление, в том числе против государства, такие инициативы возникают. Это такая реакция, депутаты таким образом пытаются проявить свое возмущение, стремление наказать людей, совершивших страшные злодеяния. Однако это не выход и не путь, а просто метод устрашения, который не работает», - сказала Меркачева.
Собеседница НСН отметила, что между страхом смертной казни и преступлениями нет прямой зависимости.
«Люди, идущие на страшные преступления, могут их не совершать по другим причинам, а не из-за боязни смертной казни. Здесь нет прямой зависимости. Есть исследования криминологов, говорящие об обратном, что в странах, где практикуется смертная казнь, высокая преступность. А в странах, где достаточно гуманное наказание, нет суровой преступности, которую можно было бы ожидать», - пояснила Меркачева.
Экс-глава СПЧ Михаил Федотов в беседе с НСН тоже выразил надежду, что мораторий на смертную казнь в России отменен не будет.
«Надеюсь, что мораторий отменен не будет, а позиция Конституционного суда останется неизменной», - отметил Федотов.
Ранее член СПЧ Александр Брод заявил в эфире НСН, что отмена моратория на смертную казнь не снизит рост числа насильственных преступлений, к тому же, человеческая жизнь — слишком высокая цена за ошибку.
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