«Сорвать аплодисменты»: Степанков ответил Миронову насчет возврата смертной казни

Собеседник НСН считает, что вопрос возвращения смертной казни политики используют в своих предвыборных кампаниях, как выгодную тему на которой можно заработать очки.

«Лет 30 назад сторонников смертной казни было столько же, сколько и сегодня. Этот вопрос стал разменной монетой в ходе различных политических кампаний. Как только приближаются выборы, поднимают эту тему. С популистских позиций ее с избирателями обсуждать выгодно, приятно и можно сорвать аплодисменты. Предвижу, что так будет и дальше. Впереди выборная кампания, потому тема придет. Поэтому высказывание Миронова я расцениваю как предвыборную кампанию», - сказал экс-генпрокурор.

Степанков предлагает обсудить возвращение смертной казни максимально публично.

«Думаю, что сегодняшний уровень гласности и публичности позволит обсуждать эту тему с доводами за и против. Может тогда общество и выйдет на какое-то решение», - полагает он.

Что касается возвращения смертной казни по ряду определенных статьей УК РФ, то Степанков убежден – нужно повышать работу следствия и создавать условия для неотвратимости наказания за преступление.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил желающим ввести смертную казнь за терроризм и убийство детей представить соответствующий план действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

