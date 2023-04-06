«Сорвать аплодисменты»: Степанков ответил Миронову насчет возврата смертной казни
С популистских позиций тему возвращения смертной казни с избирателями обсуждать выгодно и приятно, сказал НСН экс-генпрокурор Валентин Степанков.
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН заявил, что глубокого исследования по вопросу возвращения смертной казни не проводилось, а политики используют эту тему для ведения предвыборной кампании.
Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов попросил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. Это, по словам политика, необходимо из-за изменившейся геополитической ситуации, враждебных действий коллективного Запада против России, а также из-за терактов и убийств мирных граждан. Степанков напомнил, что уровень следствия и судебного разбирательства не исключает ошибок.
«Мы отказались от смертной казни по ряду причин, но и тогда в обществе росло убеждение о том, что уровень следствия, судебного разбирательства не исключает ошибки. И это было. Даже по известному делу Чикатило расстреляли человека, который был непричастен к преступлению. Вопрос возвращения смертной казни не сиюминутный. Глубокого обсуждения по этой теме никто не проводил, но она всегда существовала, вызывала полемику», - сказал Степанков.
Собеседник НСН считает, что вопрос возвращения смертной казни политики используют в своих предвыборных кампаниях, как выгодную тему на которой можно заработать очки.
«Лет 30 назад сторонников смертной казни было столько же, сколько и сегодня. Этот вопрос стал разменной монетой в ходе различных политических кампаний. Как только приближаются выборы, поднимают эту тему. С популистских позиций ее с избирателями обсуждать выгодно, приятно и можно сорвать аплодисменты. Предвижу, что так будет и дальше. Впереди выборная кампания, потому тема придет. Поэтому высказывание Миронова я расцениваю как предвыборную кампанию», - сказал экс-генпрокурор.
Степанков предлагает обсудить возвращение смертной казни максимально публично.
«Думаю, что сегодняшний уровень гласности и публичности позволит обсуждать эту тему с доводами за и против. Может тогда общество и выйдет на какое-то решение», - полагает он.
Что касается возвращения смертной казни по ряду определенных статьей УК РФ, то Степанков убежден – нужно повышать работу следствия и создавать условия для неотвратимости наказания за преступление.
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил желающим ввести смертную казнь за терроризм и убийство детей представить соответствующий план действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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