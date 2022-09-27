Клишас напомнил, что смертная казнь в России невозможна по конституции
27 сентября 202213:46
Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что вопрос о смертной казни в России решён Конституционным судом, сообщает РИА Новости.
«Вопрос о смертной казни решён Конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна», - подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин после трагедии в школе в Ижевске предложил рассмотреть вопрос возвращения смертной казни в России, сообщает RT.
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru