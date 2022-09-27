Клишас напомнил, что смертная казнь в России невозможна по конституции

Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что вопрос о смертной казни в России решён Конституционным судом, сообщает РИА Новости.

Глава Конституционного суда назвал условие для возвращения смертной казни в России

«Вопрос о смертной казни решён Конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна», - подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин после трагедии в школе в Ижевске предложил рассмотреть вопрос возвращения смертной казни в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Конституционный СудКонституция РФСмертная КазньРоссияАндрей Клишас
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