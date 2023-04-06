«Ящик Пандоры»: В СПЧ выступили против возвращения смертной казни

Отмена моратория на смертную казнь не снизит рост числа насильственных преступлений, к тому же, человеческая жизнь — слишком высокая цена за ошибку. Об этом НСН заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

﻿{{related_post_ZVxr6zCMy}}

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. По его словам, это необходимо из-за изменившейся геополитической ситуации, враждебных действий коллективного Запада против России, а также из-за терактов и убийств мирных граждан.

По мнению Брода, возвращение смертной казни не решит всего комплекса проблем. При этом правозащитник осознает всю опасность угроз и выражает соболезнования родным и близким погибших при недавнем теракте в Санкт-Петербурге.

«Во-первых, международный опыт правоприменения показал, что смертная казнь не является сдерживающим фактором и не служит снижению роста насильственных преступлений. Во-вторых, известно несовершенство системы российского правосудия. Даже в позднем СССР, где был строгий партийный контроль над этой системой, где работало немало профессионалов, случались ошибки и неправовое применение данной меры. Мы знаем о коррупции в правоохранительных органах, в системе правосудия. Недавнее вмешательство силовиков в Ростовской области, где под подозрение попало большое количество представителей судейского корпуса, — яркий тому пример. К тому же, не исключены злоупотребления ради показателей отчетности, а речь все же идет о человеческих жизнях. Словом, открывать этот "ящик Пандоры" опасно», — сказал Брод.

Собеседник НСН добавил, что исполнители смертных приговоров со временем становятся опасными для общества людьми.

«Психологи считают, что такие люди со временем начинают испытывать определенные отклонения психики и становятся социально опасными. Полагаю, что российская законодательная база достаточно сформирована в этом вопросе. Например, законы России предусматривают пожизненное заключение. Отмечу, что некоторые террористы и экстремисты сознательно идут на смерть по псевдорелигиозным мотивам, пытаются возвысить душу через такие деяния», — добавил член СПЧ.

В заключение Брод объяснил, почему призывы к отмене моратория на смертную казнь участились в последнее время.

«У нас до сих пор срабатывает тоталитарное мышление. Нет человека — нет проблемы. Кто-то считает, что такие жесткие репрессивные меры решат проблему. Однако практика показывает, что это далеко не так. Здесь нужен комплексный подход: необходимо обеспечить на должном уровне безопасность граждан, заниматься решением социально-экономических проблем, правовым просвещением. Все это означает создание правового государства. Тогда и количество насильственных преступлений сократится. Конечно, сегодня развернута колоссальная война с Россией со стороны Запада и Украины. Многие теракты и насильственные преступления имеют заказной политический характер извне. Однако для их предотвращения существуют спецслужбы, которые вполне способны справляться со своими задачами, как показывает опыт зарубежных стран, например, Израиля», — подытожил он.

Ранее глава комитета Совфеда России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что желающим ввести смертную казнь за терроризм и убийство детей следует представить соответствующий план действий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

