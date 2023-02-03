На Украине заявили о формировании штурмовых бригад для атак в Крыму и Донбассе

По словам Клименко, сотрудники МВД предложили начать набор людей в подобные подразделения, и министерство приняло решение объединить «всех желающих» в такие бригады.

Отмечается, что подразделения будут составлять из бывших и действующих полицейских, пограничников, бойцов Национальной гвардии, сотрудников Службы безопасности Украины и военнослужащих.

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с НСН заявил, что сценарий по «захвату» Крыма Украиной нереализуем. Политик отметил, что в Киеве постоянно говорят о намерениях забрать полуостров.

«Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», — подчеркнул Гемпель.

