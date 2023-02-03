В Кремле заверили в гарантии безопасности Крыма
Безопасность Крыма в качестве региона Российской Федерации надёжно обеспечена. В этом заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление из Киева о создании штурмовых бригад для захвата полуострова и Донбасса.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Донбасс пока защищен не полностью, но этого предстоит достичь, поэтому специальная военная операция продолжается.
Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил сегодня, что ведомство начало формировать бригады штурмовиков с целью захвата Крыма и Донбасса.
Предполагается, что костяк подразделений составят действующие и бывшие военные вооруженных сил Украины, пограничники и сотрудники полиции, имеющие солидный боевой опыт. Проект даже получил наименование «Гвардия наступления».
Ранее в Крыму ответили на заявления президента Украины Владимира Зеленского об «отвоевании» полуострова. Глава парламента республики Владимир Константинов пообещал, что Киев получит сокрушительный ответный удар. В свою очередь заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко заявила НСН, что сами жители Украины сейчас не думают об «отвоевании» Крыма, поскольку им хватает других проблем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru