Безопасность Крыма в качестве региона Российской Федерации надёжно обеспечена. В этом заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление из Киева о создании штурмовых бригад для захвата полуострова и Донбасса.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Донбасс пока защищен не полностью, но этого предстоит достичь, поэтому специальная военная операция продолжается.

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил сегодня, что ведомство начало формировать бригады штурмовиков с целью захвата Крыма и Донбасса.