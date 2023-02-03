Имущество украинских олигархов в Крыму продадут, а деньги направят на СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все деньги от продажи имущества украинских бизнесменов будут направлены на специальную военную операцию.
«Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее НСН сообщала, что Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении России, в перечень вошли около 500 объектов. В частности, в перечень были включены активы украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, экс-премьера Украины Арсения Яценюка
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