Имущество украинских олигархов в Крыму продадут, а деньги направят на СВО

«Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее НСН сообщала, что Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении России, в перечень вошли около 500 объектов. В частности, в перечень были включены активы украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, экс-премьера Украины Арсения Яценюка

