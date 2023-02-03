Имущество украинских олигархов в Крыму продадут, а деньги направят на СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все деньги от продажи имущества украинских бизнесменов будут направлены на специальную военную операцию.

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«Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее НСН сообщала, что Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении России, в перечень вошли около 500 объектов. В частности, в перечень были включены активы украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, экс-премьера Украины Арсения Яценюка

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияИмуществоКрым
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