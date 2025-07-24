Шоколадный торг: Россияне не заметят отсутствия Snickers в «Пятерочке»
Конкуренты производителя Mars всегда готовы предложить ретейлерам свою продукцию для оперативной замены товаров на полках магазинов, пояснил НСН Андрей Карпов.
Менее известные производители шоколадных батончиков с радостью займут полки в магазинах вместо продукции Mars, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Крупнейший российский ретейлер X5 остановил закупку части продукции, которую производит «дочка» американской компании Mars в России, сообщает РБК, близкий к компании. В пресс-службе X5 отметили, что отгрузки прекращены в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Среди причин решения - несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Приостановка отгрузок коснулась шоколадных батончиков, конфет, драже и жевательной резинки. Запасов продукции хватит примерно на два месяца, затем владелец торговых сетей намерен заменить ее аналогами. Карпов подчеркнул, что производителю было бы выгоднее пойти навстречу ретейлеру.
«Разные ретейлеры приостанавливают сотрудничество с поставщиками, если их не устраивают предложенные ценовые условия. Все большие ретейлеры могут себе позволить так поступить. Это режим торга. Возможно, в будущем договорятся, возможно, нет. Все зависит от того, насколько сам Mars заинтересован реализовывать свою продукцию. X5 – лидер рынка, через него наверняка проходит значительный объем продукции компании Mars. Конечно, выгодно работать. Потребители, которые приобретают в основном Mars, заметят, что его нет, однако вместо Mars есть другая продукция. В целом не вижу в этом проблемы», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, компания Mars на данный момент не занимает большой доли рынка, при желании найти замену товарам производителя будет легко.
«Производителей и предложений много. Сегодня не те времена, когда Mars и Snikers доминировали на рынке и были самым желанным товаром. Другие производители постараются воспользоваться ситуацией и заместить предложение, если Mars будет долго думать. При этом ранее поставленная продукция в магазинах сохраняется, сразу из ассортимента магазинов не исчезает. Дальнейшие поставки пока под вопросом. Потенциально в этой ситуации победит X5. Если бы поставщик доминировал и занимал монопольную долю рынка до 40%, его переговорная позиция была бы гораздо сильнее. При этом государство тоже сегодня говорит, что не хотело бы видеть рост продовольственной инфляции. Цены должны быть оптимальными», - пояснил Карпов.
По данным рейтинга аналитической компании NTech-500, у брендов Mars компании высокие продажи в группе «прикассовая кондитерка». К примеру, на шоколадные батончики Snickers в этой группе в 2024 году приходилось 10,4% всех продаж в денежном выражении, передает «Радиоточка НСН».
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