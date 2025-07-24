Крупнейший российский ретейлер X5 остановил закупку части продукции, которую производит «дочка» американской компании Mars в России, сообщает РБК, близкий к компании. В пресс-службе X5 отметили, что отгрузки прекращены в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Среди причин решения - несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Приостановка отгрузок коснулась шоколадных батончиков, конфет, драже и жевательной резинки. Запасов продукции хватит примерно на два месяца, затем владелец торговых сетей намерен заменить ее аналогами. Карпов подчеркнул, что производителю было бы выгоднее пойти навстречу ретейлеру.

«Разные ретейлеры приостанавливают сотрудничество с поставщиками, если их не устраивают предложенные ценовые условия. Все большие ретейлеры могут себе позволить так поступить. Это режим торга. Возможно, в будущем договорятся, возможно, нет. Все зависит от того, насколько сам Mars заинтересован реализовывать свою продукцию. X5 – лидер рынка, через него наверняка проходит значительный объем продукции компании Mars. Конечно, выгодно работать. Потребители, которые приобретают в основном Mars, заметят, что его нет, однако вместо Mars есть другая продукция. В целом не вижу в этом проблемы», - сказал он.