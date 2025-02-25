СМИ: В России подорожают Snickers, Twix, Alpen Gold, Picnic и Oreo
Американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и «Марс» планируют повысить отгрузочные цены с февраля-марта 2025 года и уже сообщили федеральным торговым сетям о своем намерении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
По данным издания, стоимость шоколадок Mars, Snickers, Milky Way и Bounty может вырасти на 16-19%, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» подорожают на 5–15%, а конфеты «Коркунов» — на 11–19%.
Уточняется, что изменение стоимости может быть связано с ростом издержек, в том числе с рекордно высокими ценами на какао-бобы. При этом в АКОРТ отметили, что за последний год отпускные цены производителей шоколадных изделий выросли более чем на 20%.
Ранее вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказала, что натуральный шоколад сегодня перестал быть массовым продуктом — его продают либо маленькие фабрики, либо предприятия, имеющие собственную сеть магазинов, где они устанавливают цену, все остальные вынуждены довольствоваться условиями, которые предлагают сетевые магазины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru