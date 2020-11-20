«Не время качать права». Общественная палата об иске студентов к МГУ
Глава комиссии Общественной палаты по поддержке социально ориентированных НКО в эфире НСН рассказала, что сейчас студентам не стоит раскачивать лодку.
Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.
Глава комиссии Общественной палаты по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова в эфире НСН призвала студентов к солидарности с вузами.
«Нужно понимать, что вузам сейчас тоже тяжело и если снизится оплата, то они окажутся в очень непростой ситуации. Сейчас такое время, когда не время качать права, а время, когда нужно помогать друг другу больше и стараться решать проблемы в диалоге», - сказала Тополева-Солдунова.
Она предлагает студентам обращаться к вузам с предложениями улучшить учебный процесс, но не требовать и на митинги не ходить. Вузы же не могут отказаться от удаленки, это требования властей, пояснила член Общественной палаты.
Ранее адвокат Игорь Трунов в эфире НСН отметил, что «студенты отчасти правы – ниже качество обучения, ниже должны быть и затраты». По его словам, при этом расходы вуза меньше не становятся – им нужно содержать здания, платит за коммуналку».
При этом адвокат отметил, что МГУ хоть и входит в число известных в мире учебных заведений, но кардинально отличается от зарубежных конкурентов по оплате за обучение. В США и Великобритании годовая плата за обучение в среднем вузе составляет порядка 70 000 долларов, что и близко не сопоставимо со стоимостью обучения в МГУ.
Представители судейского сообщества, с которыми удалось пообщаться НСН, в частных беседах также весьма осторожно отнеслись к судебным перспективам дела по иску студентов МГУ.
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