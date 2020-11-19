Минобрнауки: МГУ принял меры для сохранения качества образования

Так в ведомстве прокомментировали информацию о подаче иска к МГУ студентами, обучающимися в университете на коммерческой основе. Как передает агентство, сохранение качества образования является приоритетом работы университета в период ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Министерство подчеркнуло, что еще до начала пандемии в МГУ заработала онлайн-платформа "Университет без границ", которая позволяет провести в дистанционном формате множество дисциплин. Также в Минобрнауки заявили, что удаленный формат требует больше времени и усилий для подготовки.

Вуз вынужден вкладываться в инфраструктуру, в оборудование, также вырастает количество IT-специалистов, работающих на обеспечение бесперебойной работы сети. Кроме того, усложняется работа для преподавателей, многие из которых не обладают достаточными навыками для работы онлайн.

