Студенты против МГУ: судебная тяжба без шанса на победу
НСН оценила судебные перспективы студенческого иска о возврате денег за обучение из-за удаленки.
Кампания против дистанционного образования набирает обороты. И если изначально основными противниками выступали родители школьников, то позже их стан пополнился учащимися высших учебных заведений.
Как уже ранее сообщала НСН студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму, качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.
Представлять интересы студентов МГУ вызвались адвокаты Флоранс Ленская и Лидия Игнатова.
Пресс-служба вуза, в свою очередь, заявила, что МГУ принял все необходимые меры для сохранения непрерывности учебного процесса в условиях пандемии с обеспечением максимального соответствия утвержденным программам и стандартам.
Министерство образования и науки плавно ушло в сторону, отметив, что решение о перерасчете платы принимает вуз, а не министерство.
В связи со студенческим иском возникает ряд вопросов, основной из них, как объективно измерить уровень падения знаний, о котором они заявляют.
Есть и еще ряд аспектов, которые нельзя сбрасывать со счетов.
Так, отвечая на вопросы НСН, адвокат Игорь Трунов отметил, что, «в принципе, студенты отчасти правы – ниже качество обучения, ниже должны быть и затраты». «Но при этом, расходы ВУЗа меньше не становятся – содержание зданий, коммуналка» - пояснил адвокат. «Это форс-мажор, мировой. Поэтому я не думаю, что вуз в состоянии пойти на то, чтобы сократить оплату» - считает Трунов.
При этом, адвокат отметил, что МГУ хоть и входит в число известных в мире учебных заведений, но кардинально отличается от зарубежных конкурентов по оплате за обучение. В США и Великобритании годовая плата за обучение в среднем вузе составляет порядка 70 000 долларов, что и близко не сопоставимо со стоимостью обучения в МГУ.
По словам Трунова, «практически во всем мире вузы перешли на дистанционку и нигде не сбросили оплату». «Если бы студент поступал на дневное отделение, а вуз потом его перевел на заочное, то человек был бы прав. Но здесь другая ситуация» - заключил адвокат.
Представители судейского сообщества, с которыми удалось пообщаться НСН, в частных беседах также весьма осторожно отнеслись к судебным перспективам дела по иску студентов МГУ.
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