Госдума хочет запретить использовать в рекламе образы бездетных семей

По его словам, такое решение необходимо для того, чтобы у россиян появилось желание создавать многодетные семьи. Депутат предлагает транслировать образы многодетных семей в рекламе, кино и на телевидении.



Законопроект будет рассмотрен межфракционной группой по традиционным семейным ценностям в Госдуме в скором времени.

Ранее Гусев заявил «Радиоточке НСН», что предлагает удостоить госнаград за выступления в Донбассе тех артистов, кто бывал на передовой.

