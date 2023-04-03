Госдума хочет запретить использовать в рекламе образы бездетных семей
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев на пресс-конференции в ТАСС заявил, что фракция уже подготовила законопроект, содержащий инициативу на законодательном уровне обязать показывать только многодетные семьи в рекламе.
По его словам, такое решение необходимо для того, чтобы у россиян появилось желание создавать многодетные семьи. Депутат предлагает транслировать образы многодетных семей в рекламе, кино и на телевидении.
Законопроект будет рассмотрен межфракционной группой по традиционным семейным ценностям в Госдуме в скором времени.
Ранее Гусев заявил «Радиоточке НСН», что предлагает удостоить госнаград за выступления в Донбассе тех артистов, кто бывал на передовой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru