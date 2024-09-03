Гендиректор ВЦИОМ раскритиковал Росмолодежь за девушек с собачками вместо детей

Гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов на ВЭФ раскритиковал Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) за недоработки в плане популяризации деторождения и института семьи. Об этом сообщил корреспондент «Радиоточки НСН».

Он отметил, что, приезжая на форум к агентству по молодежной политике, он видит молодых женщин не с детьми, а с собачками.

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«То есть раньше у нас приводили на работу детей, это нормально, дети они были везде, это считалось хорошо», - подчеркнул он.

Абрамов призвал чиновников и лидеров мнений показывать пример россиянам, начав с себя. Нежелание молодого поколения заводить детей или откладывание этого важного события на потом он назвал «идеологией потребительства».

Ранее митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (Михаил Самохин) на полях ВЭФ заявил корреспонденту НСН, что молодые семьи сегодня необходимо оградить от чрезмерного внимания органов опеки, которые могут нанести вред семье.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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