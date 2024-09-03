Гендиректор ВЦИОМ раскритиковал Росмолодежь за девушек с собачками вместо детей

Гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов на ВЭФ раскритиковал Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) за недоработки в плане популяризации деторождения и института семьи. Об этом сообщил корреспондент «Радиоточки НСН».

Он отметил, что, приезжая на форум к агентству по молодежной политике, он видит молодых женщин не с детьми, а с собачками.