Минфин РФ не обсуждает введение налога на бездетность
Министерство финансов не обсуждает возможность введения в России налога на бездетность. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
Таким образом в ведомстве прокомментировали инициативу «Совета матерей». Председатель правления этой Общероссийской общественной организации Татьяна Буцкая озвучила идею взимать за бездетность 500 рублей ежемесячно.
По мнению Буцкой, такая фискальная мера необходима для страны с учётом низкой рождаемости. По задумке авторов, платить этот налог необходимо заставить женщин и мужчин репродуктивного возраста.
Избавить от побора инициативники готовы только лишь тех россиян, которые медицинской справкой подтвердят невозможность иметь детей, отмечает РИА ФАН.
В СССР таким налогом облагали бездетных мужчины от 20 до 50 лет и замужних нерожавших женщин от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять 6 % зарплаты государству.
В народе этот сбор называли «налогом на яйца», потому что он ставил женщин и мужчин в неравное положение: последние, не имея детей, облагались налогом в любом случае, женщины же — только если состояли в зарегистрированном браке и не имели детей.
Ранее руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков сделал предположение об улучшении демографической ситуации в стране в ближайшее время, отмечает Ura.ru. По его мнению, рождаемости может поспособствовать пандемия коронавируса.
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