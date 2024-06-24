Кравцов: Минпросвещения не против введения оценок за поведение в школах
Минпросвещения не против введения оценок за поведение в школах, но нужно определить четкие критерии, заявил министр Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
Также он призвал проанализировать возможные последствия данной инициативы.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что намерен обсудить со специалистами возможность вернуть в школы оценку за поведение, которая может влиять на баллы по ЕГЭ.
Вводить в школах оценки за поведение не имеет смысла из-за их субъективности, такая отметка может стать инструментом давления как на учителей, так и на детей, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru