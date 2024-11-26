Кравцов: Единые учебники по всем предметам планируют подготовить до 2029 года

Единые государственные учебники по всем школьным предметам в России планируется подготовить до 2029 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе встречи со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Он отметил, что сейчас идет подготовка единых учебников. Кравцов напомнил, что в 2026-2027 учебном году все школы России перейдут на новый учебник по обществознанию для 9-11-х классов. Новые учебники по истории для 5-9-х классов планируется ввести с 1 сентября следующего года.

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В декабре прошлого года Кравцов отмечал, что единые госучебники по всем предметам для школ планируют разработать в течение двух-трех лет.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать центры по изучению русского языка для детей мигрантов. Такой вопрос в настоящее время прорабатывается, центры могут появиться «в течение двух-трех лет», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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