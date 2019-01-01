«Не вижу судебной перспективы». Бывший сотрудник «Коммерсанта» о разбирательствах с его коллегами

Союз журналистов России вступился за уволенных из издательского дома «Коммерсант» журналистов Ивана Сафронова и Максима Иванова. Ранее в Facebook об этом сообщил заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, который также написал заявление об уходе. В поддержку уволенных журналистов из «Коммерсанта» намерен уйти весь отдел политики и курирующие их руководители. Причиной увольнения называется статья о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко со своего поста.

По некоторым данным, журналисты «Коммерсанта» покинули издание по решению акционера СМИ Алишера Усманова. Однако впоследствии представитель USM Holdings заявил, что его владелец Алишер Усманов не имеет никакого отношения к увольнениям в «Коммерсанте».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев вступился за уволенных журналистов. По его мнению, акционеры не имеют права вмешиваться в политику редакции. Он также предложил оказать юридическую поддержку работникам издания.

Заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов в эфире НСН рассказал об увольнениях, отметив, что не видит смысла в судебных разбирательствах.

«Уволили двух моих сотрудников за материал в номере, который я вел. Я считаю, что это увольнение было необоснованным. В связи с этим я подал заявление об уходе. Оно, насколько я знаю, принято. Вслед за этим наши коллеги тоже подали заявления об уходе, и эти заявления тоже приняты. Там не было никакого давления или шантажа, ничего такого. Просто так сложились обстоятельства. Мы не стали работать в предложенных условиях. Увольнение двух коллег меняло условия работы. В судебном порядке я никак не собираюсь никуда обращаться. Я не вижу здесь судебной перспективы. Говорить о дальнейшем месте работы я пока не готов. Пусть высохнут чернила на заявлениях, все это закончится, давайте переведем дух. Сейчас об этом говорить рано. Как дальше будут развиваться события, я сказать не могу», - добавил он.