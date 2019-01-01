Журналисты «Коммерсанта» покидают издание по решению Усманова

Уточняется, что такое решение было принято в связи с публикацией статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Как рассказал генеральный директор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, журналисты покидают издательский дом по соглашению сторон из-за нарушения редакционных стандартов. Рассказать о каких именно нарушениях идет речь, а также прокомментировать вмешательство акционеров он отказался.

В начале апреля «Коммерсант» опубликовал материал, в котором речь шла о возможной отставке Валентины Матвиенко. В нем говорилось, что в мае спикер Совета Федерации обсудит с президентом Владимиром Путиным свой возможный уход.

Ранее секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова в эфире НСН заявила, что штрафы за фейковые новости давно пора ввести. При этом секретарь Союза журналистов подчеркнула, что главное в этом законе не перегибать палку и исключить преследование по политическим мотивам.

