Познер о скандале в «Коммерсанте»: За нарушение журналистской этики можно и уволить

Все сотрудники отдела политики и курирующие их руководители газеты «Коммерсант» намерены покинуть издание из-за статьи о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, который также написал заявление. Специальный корреспондент издательского дома Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов сообщили в соцсети, что решение об их увольнении было принято акционером Алишером Усмановым, и они покидают «Коммерсант» по соглашению сторон. После этого заявления были поданы всем отделом политики.

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин объяснил увольнение Сафронова и Иванова тем, что «при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты» издательского дома.

Известный тележурналист Владимир Познер заявил НСН, что не слышал об этом конфликте, но, по его словам, если авторы «Коммерсанта» нарушили журналистскую этику, они могут быть уволены.

«Я не знаю об этом скандале. Считаю, что если журналист нарушает журналистскую этику, то его можно уволить, как и всякого другого человека. Но в данном случае я ничего не могу сказать, не зная подробностей. Могу предположить, что у авторов публикации не было информации, и это был слух. Конечно, можно уволить журналиста, если он не проверяет источник информации. Но еще раз говорю, что я не знаю подробностей этой темы», — сказал Познер.