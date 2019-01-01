Союз журналистов вступился за уволенных из «Коммерсанта» из-за статьи о Матвиенко

Причиной увольнения называется статья о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко со своего поста. Авторы заметки ссылались на «несколько источников в госструктурах». По их данным, в мае по этому поводу президент России намерен встретиться с Матвиенко. Спикеру верхней палаты якобы могут предложить возглавить Пенсионный фонд РФ.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН вступился за уволенных журналистов. По его мнению, акционеры не имеют права вмешиваться в политику редакции.

«Мы сейчас проверяем подробности того, что произошло. В любом случае мы считаем, что акционеры не должны вмешиваться в редакционную политику, мы готовим по этому поводу заявление. Надеюсь, оно появится сегодня на сайте Союзе журналистов России», — сказал глава организации.

По словам Соловьева, Союз журналистов готов оказать юридическую поддержку работникам «Коммерсанта».

«В случае необходимости мы готовы оказать журналистам любую юридическую помощь. И будем следить за развитием этой ситуации. Если они не нарушают закон и редакционных внутренних распоряжений и договоренностей, то увольнение журналистов недопустимо», — отметил собеседник НСН.