Союз журналистов вступился за уволенных из «Коммерсанта» из-за статьи о Матвиенко
Председатель Союз журналистов заявил о недопустимости вмешательства акционеров «Коммерсанта» в редакционную политику.
Союз журналистов России вступился за уволенных из издательского дома «Коммерсант» журналистов Ивана Сафронова и Максима Иванова. Ранее в Facebook об этом сообщил заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, который также написал заявление об уходе. В поддержку уволенных журналистов из «Коммерсанта» намерен уйти весь отдел политики и курирующие их руководители.
Причиной увольнения называется статья о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко со своего поста. Авторы заметки ссылались на «несколько источников в госструктурах». По их данным, в мае по этому поводу президент России намерен встретиться с Матвиенко. Спикеру верхней палаты якобы могут предложить возглавить Пенсионный фонд РФ.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН вступился за уволенных журналистов. По его мнению, акционеры не имеют права вмешиваться в политику редакции.
«Мы сейчас проверяем подробности того, что произошло. В любом случае мы считаем, что акционеры не должны вмешиваться в редакционную политику, мы готовим по этому поводу заявление. Надеюсь, оно появится сегодня на сайте Союзе журналистов России», — сказал глава организации.
По словам Соловьева, Союз журналистов готов оказать юридическую поддержку работникам «Коммерсанта».
«В случае необходимости мы готовы оказать журналистам любую юридическую помощь. И будем следить за развитием этой ситуации. Если они не нарушают закон и редакционных внутренних распоряжений и договоренностей, то увольнение журналистов недопустимо», — отметил собеседник НСН.
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов сообщили в соцсети, что решение об их увольнении было принято акционером Алишером Усмановым, и они покидают издательский дом по соглашению сторон. Между тем, гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин объяснил увольнение Сафронова и Иванова объясняется нарушением «редакционных стандартов» издательского дома, которые были допущены во время подготовки материала.
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