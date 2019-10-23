Не видят смысла. Психолог объяснил нежелание бедных россиян просить о помощи
Социальный психолог Алексей Рощин заявил в эфире НСН, что нуждающиеся россияне не просят государство о помощи, потому что либо не знают о том, что им что-то положено, либо из-за тотального недоверия властям.
Министр финансов России Антон Силуанов в эфире Первого канала заявил, что 15 миллионов бедных россиян не обращаются к государству за помощью, так как не знают, что она им положена. Глава ведомства заявил, что для бедных граждан действуют 380 видов поддержки, узнать о них можно в центре органах социального обеспечения.
Социальный психолог Алексей Рощин в интервью НСН заявил, что бедные слои населения ограничены в доступе к информации: в частности, они редко или вообще не выходят в интернет, а черпать информацию из СМИ с каждым годом становится все труднее.
«Вся информация понемногу, но достаточно быстрыми темпами, переезжает в интернет, а это как раз та сфера, которая для этих людей недоступна. В стране невероятно деградируют обычные СМИ. Их становится меньше, они становятся все менее содержательными. Печатная продукция постепенно вырождается, исчезает и, соответственно, к этим бедным людям не попадает. Они получают информацию разве что из телевизора, где смотрят фильмы и новости про войну в Ираке и Сирии, а то, что им положена какая-то помощь, они не знают», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что свою роль играет и психология: люди попросту не верят властям.
«Бедные люди и не хотят в принципе обращаться во все эти конторы, поскольку считают, что это бессмысленно: там им никто не будет рад, надо будет принести гору бумаг, кучи справок, которые непонятно где добывать, опять-таки, для этого придется какие-то деньги платить кому-то, а у бедных людей денег нет. К тому же, на это накладывается обычное недоверие к бюрократии. Они считают, что обращаться еще и бесполезно, только тратить время, и времяпрепровождение это будет крайне неприятное», - отметил психолог.
Ранее в Росстате провели исследование и выяснили, что почти половина российских семей в состоянии покупать только еду и одежду и испытывают трудности в приобретении длительного пользования – например, мебель или бытовую технику. За чертой бедности находятся 19,8 миллиона россиян (13,5% населения страны).
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