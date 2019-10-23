Не видят смысла. Психолог объяснил нежелание бедных россиян просить о помощи

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире Первого канала заявил, что 15 миллионов бедных россиян не обращаются к государству за помощью, так как не знают, что она им положена. Глава ведомства заявил, что для бедных граждан действуют 380 видов поддержки, узнать о них можно в центре органах социального обеспечения.

Социальный психолог Алексей Рощин в интервью НСН заявил, что бедные слои населения ограничены в доступе к информации: в частности, они редко или вообще не выходят в интернет, а черпать информацию из СМИ с каждым годом становится все труднее.