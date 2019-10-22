От бедности до нищеты. Россияне работают на еду и налоги

Практически половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, однако сталкиваются с трудностями при покупке товаров так называемого длительного пользования. В частности, речь идет о бытовой технике и мебели, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Ранее согласно соцопросам выяснилось, что россияне читают себя бедными, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысяч рублей. При этом для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, заявили участники опроса «Левада-центра».

Это – не бедность, это – нищета, - заявил в эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Я допускаю, что есть деревни, в которых на 12,5 тысяч, действительно, можно прожить относительно нормально. Но я себе это представить не могу. Напомню, что прожиточный минимум в стране немного более 10 тысяч рублей и он в целом по стране занижен практически вдвое. Нужно говорить не о бедности, а о нищете. Потому что бедность – это, когда вы с текущих доходов не можете купить простую бытовую технику, вам для этого нужно залезать в сбережения. А нищета – это, когда не хватает денег на еду», - заметил Делягин.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский заявил, что реальная ситуация даже хуже, так как в последние годы государство вводит все новые поборы с населения.