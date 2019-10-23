В Госдуме объяснили нежелание россиян просить государство о помощи

«Если человек безработный, он может пойти и встать на биржу труда, начав получать пособие по безработице. Это какой-никакой, но всё равно доход. Это доход пусть и небольшой, но ежемесячный. Параллельно с этим доходом предлагаются вакансии, предлагается за государственный счёт пройти курсы и получить дополнительное образование. Но люди не идут по разным причинам. Для кого-то проезд до центра занятости выйдет дороже, чем ежемесячное пособие. Так рассказывали сами граждане. Кто-то просто не знает, что такая система работает. Кто-то банально не хочет, считая, что ему это не нужно, лучше ничего не делать, чем что-то делать. Действительно, есть определённые бюрократические проволочки, когда люди не знают, каким образом действовать. Иногда людей гоняют по инстанциям и требуют получения справок, подтверждений. Не каждый будет добиваться до конца. Здесь причин много: и незнание, и забюрократизированные процессы, и банальное нежелание даже узнать, либо желание отложить на потом», - рассказал Нилов.

При этом, по словам депутата, бюрократия рождает в людях пораженческие настроения , из-за которых россиянам уже не хочется отстаивать свои права.

«Недавно в Госдуме был принят соответствующий закон, который даёт возможность людям получать информацию о том, что им положено. Например, на сайте правительства Москвы можно зайти и посмотреть, какая соцподдержка вам положена. Там всё пошагово расписано, куда обращаться, в какие сроки, кто должен, какие размеры. Это понятно, доступно и удобно. Но это Москва. А в других регионах этого нет. В других регионах люди обратятся в органы соцзащиты, а там последует такая реакция, что у гражданина просто пропадёт желание на будущее обращаться. Соответственно, пособие не выплачивается. В результате это приводит к пораженческим настроениям без попытки что-либо сделать. Вот одна из причин, почему граждане не получают полагающиеся им пособия», - добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что в России уменьшается число наименее обеспеченных групп населения. По данным Росстата, о нехватке средств даже на еду сообщили во втором квартале этого года 0,7% опрошенных против 0,8% в прошлом отчетном периоде. Сократилось и количество семей, которым хватает денег только на еду, но недостаточно для покупки одежды и оплаты жилищно-коммунальных услуг. В первом квартале таких насчитывалось 15,2%, во втором — 14,1%. А доля домохозяйств, которым доходы позволяют оплачивать не только продукты питания, но и одежду выросла на 0,2% — до 49,4%.

